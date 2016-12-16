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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 10%

Отмечается, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На сегодняшнем заседании совет директоров Банка России принял решение снова сохранить ключевую ставку на уровне 10%.

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, инфляционные риски немного снизились.

«При этом замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым», — добавили в Центробанке.

Принятое решение и сохранение жесткой денежно-кредитной политики поможет замедлить инфляцию до целевого уровня 4% к концу 2017 года.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 10%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 10%Отмечается, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу

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