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Полицейский получил ранения при стрельбе в штате Вашингтон

О других пострадавших не сообщается

Полицейский получил ранения в результате стрельбы, которая произошла в четверг в американском Маунт-Верноне (штат Вашингтон). Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники, близкие к ситуации. 

По информации издания Seattle Times, неизвестный мужчина забаррикадировался в частном доме, где взял несколько человек в заложники. 

Правоохранители, прибывшие на место инцидента, вступили со злоумышленником в переговоры и потребовали от него сложить оружие. Однако преступник отказался и открыл по полицейским огонь. 

Через несколько часов сотрудники полиции смогли арестовать мужчину и освободить заложников. К настоящему моменту информации о других пострадавших в результате происшествия нет. 

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Полицейский получил ранения при стрельбе в штате Вашингтон

О других пострадавших не сообщается

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