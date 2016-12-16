Полицейский получил ранения при стрельбе в штате Вашингтон

Полицейский получил ранения в результате стрельбы, которая произошла в четверг в американском Маунт-Верноне (штат Вашингтон). Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По информации издания Seattle Times, неизвестный мужчина забаррикадировался в частном доме, где взял несколько человек в заложники.

Правоохранители, прибывшие на место инцидента, вступили со злоумышленником в переговоры и потребовали от него сложить оружие. Однако преступник отказался и открыл по полицейским огонь.

Через несколько часов сотрудники полиции смогли арестовать мужчину и освободить заложников. К настоящему моменту информации о других пострадавших в результате происшествия нет.