Две лавины сошли с горы Ай-Петри в Крыму

Две небольшие лавины сошли утром с горы Ай-Петри в Крыму, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

«С южного склона горы «Ай-Петри» в сторону города Ялта на 50–52-м км автодороги Бахчисарай—Ялта сошли две лавины объемом снежной массы 40 и 70 кубометров», — приводит заявление ведомства ИА «Крыминформ».

Пострадавших в результате схода лавин нет, угроза людям отсутствует. В настоящий момент автодорога регионального назначения Бахчисарай—Ялта закрыта для проезда.

Опасность схода лавин в Крымских горах сохранится до понедельника (19 декабря), в связи с чем спасатели призывают местных жителей и туристов воздержаться от походов в горы.