Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Две лавины сошли с горы Ай-Петри в Крыму

Пострадавших нет, угроза людям отсутствует

Две небольшие лавины сошли утром с горы Ай-Петри в Крыму, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

«С южного склона горы «Ай-Петри» в сторону города Ялта на 50–52-м км автодороги Бахчисарай—Ялта сошли две лавины объемом снежной массы 40 и 70 кубометров», — приводит заявление ведомства ИА «Крыминформ».

Пострадавших в результате схода лавин нет, угроза людям отсутствует. В настоящий момент автодорога регионального назначения Бахчисарай—Ялта закрыта для проезда.

Опасность схода лавин в Крымских горах сохранится до понедельника (19 декабря), в связи с чем спасатели призывают местных жителей и туристов воздержаться от походов в горы.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Две лавины сошли с горы Ай-Петри в Крыму

Пострадавших нет, угроза людям отсутствует

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке