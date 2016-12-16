Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Президент Ирана посетит Москву в январе 2017 года

В конце декабря Россию посетит глава МИД Исламской Республики Иран

Президент Ирана Хасан Роухани может посетить Москву в январе наступающего года. В конце декабря 2016 года Россию посетит министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Джавад Зариф. Целью поездки дипломата станет подготовка визита президента страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки этой поездки, Роухани посетит Москву «примерно через месяц».

Ранее иранское агентство Fars сообщало о том, что Роухани принял предложение Владимира Путина посетить Москву.

Читайте также:

Роухани заявил о необходимости сотрудничества с РФ в сирийском вопросе

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Президент Ирана посетит Москву в январе 2017 года

В конце декабря Россию посетит глава МИД Исламской Республики Иран

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке