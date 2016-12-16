Президент Ирана посетит Москву в январе 2017 года

Президент Ирана Хасан Роухани может посетить Москву в январе наступающего года. В конце декабря 2016 года Россию посетит министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Джавад Зариф. Целью поездки дипломата станет подготовка визита президента страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки этой поездки, Роухани посетит Москву «примерно через месяц».

Ранее иранское агентство Fars сообщало о том, что Роухани принял предложение Владимира Путина посетить Москву.

