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Путин и Абэ посетили Центр восточных единоборств

Российский президент не дал японскому премьеру выйти на татами

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский президент и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили центр восточных единоборств «Кодокан» в Токио.

Путин и Абэ посмотрели показательные выступления спортсменов. Абэ, который не занимается восточными единоборствами, и сам готов был выйти на татами, но Путин ему не дал этого сделать.

«Я держал его за руку», — подтвердил президент РФ, цитирует «Лента.ру».

В ходе посещения центра Путин также обсудил выступление со своим знакомым — олимпийским чемпионом по дзюдо Ясухиро Ямаситой.

Ранее в интервью японским СМИ Владимир Путин рассказал о том, как доволен тем, что с детства занимается дзюдо: «Это, безусловно, то, что называется первая любовь», — подчеркнул президент.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Путин и Абэ посетили Центр восточных единоборств

Путин и Абэ посетили Центр восточных единоборствРоссийский президент не дал японскому премьеру выйти на татами

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