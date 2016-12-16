Путин и Абэ посетили Центр восточных единоборств

Российский президент не дал японскому премьеру выйти на татами
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Российский президент и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили центр восточных единоборств «Кодокан» в Токио.
Путин и Абэ посмотрели показательные выступления спортсменов. Абэ, который не занимается восточными единоборствами, и сам готов был выйти на татами, но Путин ему не дал этого сделать.
«Я держал его за руку», — подтвердил президент РФ, цитирует «Лента.ру».
В ходе посещения центра Путин также обсудил выступление со своим знакомым — олимпийским чемпионом по дзюдо Ясухиро Ямаситой.
Ранее в интервью японским СМИ Владимир Путин рассказал о том, как доволен тем, что с детства занимается дзюдо: «Это, безусловно, то, что называется первая любовь», — подчеркнул президент.