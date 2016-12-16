Украинец планировал увезти из РФ оборудование для военной техники

Гражданин Украины получил 3,5 года лишения свободы за попытку хищения в Нижегородской области предназначенного для создания военной техники оборудования. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

В июне 2015 года украинец договорился с должностным лицом предприятия в городе Павлово Нижегородской области, чтобы тот похитил оборудование, которое производится в России и может быть использовано при создании вооружения и военной техники.

Обвиняемый планировал незаконно перевезти оборудование через границу и использовать в своей компании, однако помогавший ему в хищении россиянин сообщил в УФСБ по Нижегородской области о преступных действиях. В результате гражданин Украины был задержан в Москве.

Павловский городской суд приговорил украинца к 3,5 года колонии общего режима.