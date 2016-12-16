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Первым резидентом ТОСЭР «Анжеро-Судженск» стал мелькомбинат

Производитель планирует в год выпускать более 16,8 тыс. т мучной продукции

Первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Анжеро-Судженск» станет одноименный мелькомбинат. Производитель будет заниматься переработкой продовольственной пшеницы.

При выходе на полную мощность мелькомбинат планирует выпускать в год более 16,8 тыс. т мучной продукции. В нем будут производить муку всех сортов, манную крупу и пшеничные отруби. Объем инвестиций составит 25 млн рублей. В нем создадут более 20 рабочих мест.

Как передает ИА FlashSiberia, на создание ТОСЭР в Кузбассе претендуют шесть моногородов: Юрга, Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Киселевск, Калтан и Таштагол. Соответствующие заявки по поручению губернатора Амана Тулеева были поданы в Минэкономразвития.

Статус ТОСЭР Анжеро-Судженск получил в сентябре 2016 года.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Первым резидентом ТОСЭР «Анжеро-Судженск» стал мелькомбинат

Производитель планирует в год выпускать более 16,8 тыс. т мучной продукции

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