ЦБ: годовая инфляция в России в декабре сократилась до 5,6%

Годовая инфляция в России по состоянию на 12 декабря сократилась до 5,6% с 6,1% в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

«Годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с базовым прогнозом Банка России. По оценке на 12 декабря годовые темпы прироста цен сократились до 5,6% с 6,1% в октябре», — говорится в сообщении.

Как сообщил ЦБ, рост цен по основным группам товаров и услуг замедлился. Регулятор также отметил, что для устойчивого снижения инфляции необходимо более уверенное сокращение темпов роста цен на непродовольственные товары.