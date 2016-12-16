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ЦБ: годовая инфляция в России в декабре сократилась до 5,6%

Регулятор отметил замедление роста цен по основным группам товаров и услуг

Годовая инфляция в России по состоянию на 12 декабря сократилась до 5,6% с 6,1% в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. 

«Годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с базовым прогнозом Банка России. По оценке на 12 декабря годовые темпы прироста цен сократились до 5,6% с 6,1% в октябре», — говорится в сообщении.

Как сообщил ЦБ, рост цен по основным группам товаров и услуг замедлился. Регулятор также отметил, что для устойчивого снижения инфляции необходимо более уверенное сокращение темпов роста цен на непродовольственные товары.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

ЦБ: годовая инфляция в России в декабре сократилась до 5,6%

Регулятор отметил замедление роста цен по основным группам товаров и услуг

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