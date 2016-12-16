Замглавы «Горводоканала» Пскова посоветовал пить воду из-под крана

Псковичи не пьют воду из-под крана по привычке, считает заместитель главного инженера «Горводоканала» Андрей Алябьев. По его словам, в 1990-х и начале 2000-х годов в городе водопотребление было высокое — доходило до 120 тыс. кубометров в сутки. Водозабор был перегружен, а вода в реке невысокого качества, поэтому она порой была и цветной и мутной и чем-то пахла.

Но в середине 2000-х горожане стали ставить счетчики, подача снизилась до 60 тыс. кубов в сутки. Нагрузка уменьшилась, цветность и другие показатели пришли в норму.

По мнению замглавы «Горводоканала», то, что люди не пьют воду из-под крана, — это привычка, оставшаяся с прошлых времен. Правда, на качество воды, непосредственно подаваемой в квартиры, может оказывать влияние состояние трубопроводов и внутридомовых систем водоснабжения.

Сам Андрей Алябьев признался, что пьет воду из-под крана, отметив, что покупает воду только для кофе-машины, сообщает Псковская лента новостей.