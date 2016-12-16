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Банк «Ак Барс» подвергся информационной атаке

Хакеры распространили информацию с призывом о закрытии вкладов

Банк «Ак Барс» подвергся информационной атаке со стороны хакеров. Сотрудники кредитной организации зафиксировали рассылку сообщений в социальных сетях и SMS, которые не соответствуют действительности. 

«Распространяются информация о закрытии банка и сообщения с призывом срочно закрывать вклады. Данная информация не соответствует действительности. Будьте бдительны и не попадайтесь на мошеннические уловки» — приводит заявление пресс-службы банка ИА «Татар-информ».

Данная кредитная организация обладает сильной ликвидной позицией и хорошим показателем достаточности капитала. Капитал банка «Ак Барс» за текущий год вырос на 16%. Данные показатели подтверждают высокий уровень финансовой устойчивости банка.
В банке призвали реагировать только на официальные источники информации и не поддаваться панике.

Напомним, это не первая атака злоумышленников на кредитную организацию. Ранее в неизвестные пытались совершить кибератаки на пять крупных российских банков, однако деятельность злоумышленников успешно отразили сотрудники «Ростелекома».

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Банк «Ак Барс» подвергся информационной атаке

Хакеры распространили информацию с призывом о закрытии вкладов

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