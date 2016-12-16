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Захарова напомнила ЕС о гумпомощи, доставляемой Россией в Сирию

Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила чиновникам Евросоюза о гуманитарной помощи, которая в течение нескольких лет доставляется Россией в Сирию.

Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что ранее Федерика Могерини заявила, что только ЕС поставляет в Сирию гуманитарную помощь. Вслед за ней и Дональд Туск от имени ЕС  начал рассуждать о необходимости «срочного открытия гуманитарных коридоров».

На основании этого представитель российского МИДа сделала вывод, что в Евросоюзе существует «системная дезинформация друг друга и общественности». Она напомнила, что Российская Федерация несколько лет доставляет гуманитарную помощь в Сирию по открытым гуманитарным коридорам.

Партнерам из ЕС Захарова порекомендовала воспользоваться «онлайн-трансляцией ситуации в Алеппо, развернутой на сайте Минобороны России».

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Захарова напомнила ЕС о гумпомощи, доставляемой Россией в Сирию

Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook

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