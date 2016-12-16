Миллер заявил о возможном строительстве газопровода между РФ и Японией

Глава «Газпрома» отметил, что тема уже обозначена
Строительство подводного газопровода между Сахалином и Японией в самое ближайшее время может стать предметом переговоров двух стран. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Без сомнения, такой проект может иметь место. В данный момент эта тема пока только обозначена. В любом случае технологически это не такой простой вопрос, но все-таки осуществимый», — приводит его слова НТВ.Ru.
Миллер отметил, что в самое ближайшее время проект может стать предметом переговоров между Россией и Японией.
В данный момент Россия обеспечивает 8% потребляемого Японией газа.
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