Миллер заявил о возможном строительстве газопровода между РФ и Японией

Строительство подводного газопровода между Сахалином и Японией в самое ближайшее время может стать предметом переговоров двух стран. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Без сомнения, такой проект может иметь место. В данный момент эта тема пока только обозначена. В любом случае технологически это не такой простой вопрос, но все-таки осуществимый», — приводит его слова НТВ.Ru.

Миллер отметил, что в самое ближайшее время проект может стать предметом переговоров между Россией и Японией.

В данный момент Россия обеспечивает 8% потребляемого Японией газа.