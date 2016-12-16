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Путин в 2017 году не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Владимир Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, проведение которой запланировано на февраль 2017 года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — заявил он, отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает «РИА Новости».

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля. На предыдущей конференции Россию представлял глава правительства Дмитрий Медведев.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Путин в 2017 году не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

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