Путин в 2017 году не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Владимир Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, проведение которой запланировано на февраль 2017 года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — заявил он, отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает «РИА Новости».

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля. На предыдущей конференции Россию представлял глава правительства Дмитрий Медведев.

