Суд Ижевска признал антиконкурентной закупку трамваев «ИжГЭТ»

МУП «ИжГЭТ» не удалось отстоять право на закупку вагонов у немецкой компании Wilhelm Schock Ost-West e.K.

17-й арбитражный апелляционный суд занял сторону Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о сговоре. Таким образом, оставлено без изменений решение антимонопольной службы о признании действий «ИжГЭТ» и компании из Германии антиконкурентными, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФАС.

Ранее факт сговора муниципального предприятия с поставщиком трамвайных вагонов признал арбитражный суд Удмуртии.



Ижевское предприятие обвинили в том, что оно изменило положение о закупке, не имея на то оснований. В антимонопольной службе заявляли, что «ИжГЭТ» не проводило конкурс при закупке вагонов. Поставщик был единственным.

«Ижгорэлектротранс» был привлечен к административной ответственности. Предприятие оштрафовали на 1,4 млн рублей.