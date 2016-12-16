Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Суд Ижевска признал антиконкурентной закупку трамваев «ИжГЭТ»

Городской арбитраж занял сторону антимонопольной службы, признав в сделке наличие элементов сговора

МУП «ИжГЭТ» не удалось отстоять право на закупку вагонов у немецкой компании Wilhelm Schock Ost-West e.K.

17-й арбитражный апелляционный суд занял сторону Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о сговоре. Таким образом, оставлено без изменений решение антимонопольной службы о признании действий «ИжГЭТ» и компании из Германии антиконкурентными, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФАС.

Ранее факт сговора муниципального предприятия с поставщиком трамвайных вагонов признал арбитражный суд Удмуртии.

Ижевское предприятие обвинили в том, что оно изменило положение о закупке, не имея на то оснований. В антимонопольной службе заявляли, что «ИжГЭТ» не проводило конкурс при закупке вагонов. Поставщик был единственным.

«Ижгорэлектротранс» был привлечен к административной ответственности. Предприятие оштрафовали на 1,4 млн рублей.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Суд Ижевска признал антиконкурентной закупку трамваев «ИжГЭТ»

Городской арбитраж занял сторону антимонопольной службы, признав в сделке наличие элементов сговора

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке