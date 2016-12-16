Запуск завода снеков в Воронежской области отложен

Строящийся совместно с австрийской компаний завод по производству снеков будет открыт в Воронежской области позже запланированного срока.

ООО «Агро-Спутник» перенесло сроки запуска на середину января 2017-го. Как пояснили в компании, из-за холодов проводить пусконаладочные работы по системе вентиляции нельзя до завершения строительства котельной.

Проект реализуется совместно с австрийской компанией Lindub Building. Запуск планировался в сентябре текущего года. Это будет первый за 20 лет открывающийся завод в Богучарском районе. На нем появится современная механизированная и автоматизированная рабочая линия, передает ABIREG.RU.

Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей. По планам «Агро-Спутника» (известен снеками под брендами «Богучарские», «Эталон» и «Релакс»), предприятие будет производить порядка 1,5 тыс. т жареных семечек в месяц.