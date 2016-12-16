СМИ: ЦСКА может заменить Ласину Траоре нападающим из «Тосно»

Зимой руководство ПФК ЦСКА намерено расторгнуть соглашение с 26-летним ивуарийским нападающим Ласиной Траоре, который в московском клубе выступает на правах аренды.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в настоящий момент армейцы рассматривают несколько вариантов замены нападающего, который принадлежит французскому «Монако».



В числе кандидатур оказался 22-летний воспитанник питерского «Зенита» Евгений Марков, выступающий за клуб ФНЛ «Тосно». В составе тосненцов он успел забить уже 8 мячей в текущем сезоне. Всего в составе клуба из Ленинградской области, за который нападающий выступает с прошлой зимы, он отличился 13 раз.

По словам источника агентство, контракт с футболистом будет рассчитан на 3 года, а его зарплата составит порядка 7 млн рублей в год, что примерно в 2,5 раза больше, чем она зарабатывает сейчас.



Сумма трансфера возможного новичка ЦСКА пока не известна, так как стороны еще не пришли к конкретному соглашению.

ЦСКА после 17 туров чемпионата России занимает третье место, имея в активе 32 очка. От первого места, которое занимает московский «Спартак», армейцы отстают на восемь баллов.



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