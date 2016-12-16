В Великом Новгороде вновь отложили принятие бюджета

В Великом Новгороде отложили принятие бюджета. Рассмотрение главного финансового документа перенесено на 28 декабря.



На внеочередном заседании новгородской думы депутаты приняли решение о создании согласительной комиссии. Ее задача состоит в анализе городского бюджета. В нее вошли первый вице-мэр Юрий Пшеницын, три специалиста администрации, а также депутаты.

Предполагается, что комиссия обсудит параметры бюджета, после чего документ вынесут на рассмотрение депутатов, пишет «Новгород.ру».

Проект бюджета Великого Новгорода на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов был разработан без дефицита. В следующем году доходы и расходы составят 4,5 млрд рублей.



«Известия» ранее писали, что мэрия города планирует отказаться от выплат семьям при одновременном рождении двух детей. Пояснялось, что мера принимается из-за нехватки денег в городском бюджете. Народные избранники выступили против принятия этого решения.



Проект бюджета с внесенными поправками депутаты рассмотрят 28 декабря.