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За 2 кг абрикосов жители Урала сделали фиктивную прописку знакомому

Теперь им грозит до 3 лет тюрьмы или штраф до 300 тыс. рублей

Прокуратура Свердловской области завела дело против супругов из поселка Арти. Их обвинили в том, что они за вознаграждение оформили фиктивную регистрацию гражданина РФ.

Как сообщает ресурс ТагилСити.Ру со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, Екатерина и Денис Валинуровы обратились в миграционный отдел с заявлением о регистрации знакомого заранее зная, что он по их адресу проживать не будет.

Позже выяснилось, что за прописку им было обещано 2 кг абрикосов.

Теперь супругам грозит до 3 лет заключения либо штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

За 2 кг абрикосов жители Урала сделали фиктивную прописку знакомому

Теперь им грозит до 3 лет тюрьмы или штраф до 300 тыс. рублей

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