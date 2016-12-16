За 2 кг абрикосов жители Урала сделали фиктивную прописку знакомому

Прокуратура Свердловской области завела дело против супругов из поселка Арти. Их обвинили в том, что они за вознаграждение оформили фиктивную регистрацию гражданина РФ.

Как сообщает ресурс ТагилСити.Ру со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, Екатерина и Денис Валинуровы обратились в миграционный отдел с заявлением о регистрации знакомого заранее зная, что он по их адресу проживать не будет.



Позже выяснилось, что за прописку им было обещано 2 кг абрикосов.

Теперь супругам грозит до 3 лет заключения либо штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.