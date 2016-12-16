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Зампредом Центробанка РФ назначена Ольга Полякова

Ранее она занимала пост начальника Главного управления ЦБ РФ по ЦФО

На должность заместителя председателя Банка России назначена Ольга Полякова, ранее занимавшая пост начальника Главного управления ЦБ РФ по ЦФО.

Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Обязанности начальника ГУ ЦБ по ЦФО теперь возложены на Владимира Кныша, который был первым заместителем Поляковой.

Ранее СМИ писали о том, что Полякова войдет в надзорный блок и будет курировать один или несколько новых департаментов регулятора: анализа рисков, лицензирования, ликвидации и оздоровления финансовых институтов.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Зампредом Центробанка РФ назначена Ольга Полякова

Ранее она занимала пост начальника Главного управления ЦБ РФ по ЦФО

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