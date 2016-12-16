Зампредом Центробанка РФ назначена Ольга Полякова

На должность заместителя председателя Банка России назначена Ольга Полякова, ранее занимавшая пост начальника Главного управления ЦБ РФ по ЦФО.



Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Обязанности начальника ГУ ЦБ по ЦФО теперь возложены на Владимира Кныша, который был первым заместителем Поляковой.

Ранее СМИ писали о том, что Полякова войдет в надзорный блок и будет курировать один или несколько новых департаментов регулятора: анализа рисков, лицензирования, ликвидации и оздоровления финансовых институтов.