Голливудский актер Арнольд Шварценеггер сломал ногу. Экс-губернатор Калифорнии не стал уточнять, при каких обстоятельствах с ним произошел этот несчастный случай, однако пошутил, что всему виной неудачный педикюр.



По словам Шварценеггера, медики сказали ему носить гипс и металлопластиковый медицинский ботинок несколько недель.



Однако актер, который через несколько дней летит отдыхать на лыжный курорт Сан-Валли в штате Айдахо, не хочет следовать рекомендациям врачей. «Совсем скоро я заменю его на лыжный ботинок», — рассказал Шварценеггер на популярном телешоу Джимми Фэллона.



.@GeorgeHWBush, I had an interview with your granddaughter and you should be proud! @JennaBushHager is smart, talented, and great at selfies pic.twitter.com/YSHi4aoGJR — Arnold (@Schwarzenegger) 15 декабря 2016 г.

Впервые 69-летний Железный Арни появился в гипсе на красной дорожке в Лос-Анджелесе, испугав поклонников и репортеров, пишут «Дни.Ру».

Арнольд, который сначала упорно не отвечал на вопросы о травмированной конечности, попытался отшутиться на телевизионной программе.

На вопрос ведущего передачи Фэллона: «Что у вас с ногой?» сначала Шварценеггер ответил: «Просто небольшой несчастный случай во время педикюра». Но затем всё же признался, что носит медицинский ботинок из-за перелома конечности.

Актер отметил, что переусердствовал с физическими нагрузками.

