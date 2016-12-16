Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Арнольд Шварценеггер сломал ногу

Голливудскому актеру придется провести в металлопластиковом медицинском ботинке несколько недель

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер сломал ногу. Экс-губернатор Калифорнии не стал уточнять, при каких обстоятельствах с ним произошел этот несчастный случай, однако пошутил, что всему виной неудачный педикюр.

По словам Шварценеггера, медики сказали ему носить гипс и металлопластиковый медицинский ботинок несколько недель.

Однако актер, который через несколько дней летит отдыхать на лыжный курорт Сан-Валли в штате Айдахо, не хочет следовать рекомендациям врачей. «Совсем скоро я заменю его на лыжный ботинок», — рассказал Шварценеггер на популярном телешоу Джимми Фэллона.

Впервые 69-летний Железный Арни появился в гипсе на красной дорожке в Лос-Анджелесе, испугав поклонников и репортеров, пишут «Дни.Ру».

Арнольд, который сначала упорно не отвечал на вопросы о травмированной конечности, попытался отшутиться на телевизионной программе.

На вопрос ведущего передачи Фэллона: «Что у вас с ногой?» сначала Шварценеггер ответил: «Просто небольшой несчастный случай во время педикюра». Но затем всё же признался, что носит медицинский ботинок из-за перелома конечности.

Актер отметил, что переусердствовал с физическими нагрузками. 

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Арнольд Шварценеггер сломал ногу

Голливудскому актеру придется провести в металлопластиковом медицинском ботинке несколько недель

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке