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В Брянской области пройдет детский чемпионат по караоке

К соревнованиям будут допускаться дети от четырех лет

В Брянске впервые пройдут чемпионат региона и детский конкурс, на которых определят лучших исполнителей караоке.

В жюри конкурса вошли специалисты эстрадного вокала, организаторы и партнеры чемпионата. В состязаниях могут принять участие все желающие дети и подростки.

Конкурсанты категории 4–6 лет и 7–10 лет исполняют по одной песне на отборочном этапе и в финале Кубка Брянской области, сообщили в региональном департаменте культуры. Конкурсанты категории с 11 до 13 и с 14 до 17 лет исполняют по две песни на отборочном этапе и в финале Кубка Брянской области. Участие в чемпионатах бесплатное.

Площадкой для проведения музыкального конкурса «Караоке — Без границ», который пройдет 17 декабря, станет один из брянских ресторанов, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В Брянской области пройдет детский чемпионат по караоке

К соревнованиям будут допускаться дети от четырех лет

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