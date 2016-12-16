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Воронежская стройфирма полгода не платила зарплату работнику

По данному факту возбуждено уголовное дело

Руководство воронежской строительной фирмы полгода не платила зарплату работника. По данному факту СУ СКР возбудило уголовное дело.

По данным следствия, работодатель задолжал сотруднику более 120 тыс. рублей. Ему не платили зарплату с января по июнь 2013 года. Следователи уже допросили работников фирмы и приступили к изучению документации компании.

СКР принимает все меры для возмещения причиненного материального ущерба работнику, пишет РИА «Воронеж». За полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев работодателю грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Воронежская стройфирма полгода не платила зарплату работнику

По данному факту возбуждено уголовное дело

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