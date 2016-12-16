Воронежская стройфирма полгода не платила зарплату работнику

Руководство воронежской строительной фирмы полгода не платила зарплату работника. По данному факту СУ СКР возбудило уголовное дело.

По данным следствия, работодатель задолжал сотруднику более 120 тыс. рублей. Ему не платили зарплату с января по июнь 2013 года. Следователи уже допросили работников фирмы и приступили к изучению документации компании.

СКР принимает все меры для возмещения причиненного материального ущерба работнику, пишет РИА «Воронеж». За полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев работодателю грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.