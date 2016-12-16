ЦБ: инфляция к концу года замедлится до 5,4–5,8%

Инфляция по итогам 2016 года установится в диапазоне 5,4–5,8%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Мы ожидаем инфляцию [в диапазоне] 5,4–5,8% к концу года», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, к середине декабря скорость роста цен в стране замедлилась до 5,6% с 6,1% по итогам октября.

Инфляция снижается, в частности, под воздействием курса рубля и более высоких, чем ожидалось, цен на нефть.

По прогнозу ЦБ, к концу 2017 года инфляция опустится до целевых 4%.

