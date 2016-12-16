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В Омской области осудят избивших задержанного экс-полицейских

Бывшие сотрудники полиции обвиняются в превышении должностных полномочий

В Знаменском райсуде начался суд над бывшими сотрудниками полиции, которые избили задержанного.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего экс-полицейского. Он обвиняется в превышение должностных полномочий. Также уголовное дело было возбуждено в отношении его двух бывших коллег. Его уже начали рассматривать в Знаменском райсуде Омской области.

Трое сотрудников полиции 7 апреля 2016 года избили задержанного, а потом уничтожили видеозапись. Также было установлено, что в отсутствие достаточных оснований один из фигурантов уголовного дела поместил нетрезвого местного жителя в камеру для административно задержанных. После этого он создал фиктивный протокол.

Сотрудники полиции уничтожили видеозапись, свидетельствующую об их противоправных действиях. Впоследствии ее удалось восстановить, передает РИА «Омск-информ».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В Омской области осудят избивших задержанного экс-полицейских

Бывшие сотрудники полиции обвиняются в превышении должностных полномочий

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