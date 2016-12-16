Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Оперативники пришли с обысками в Цирк на Фонтанке

Ведется выемка документов в связи с возможным хищением средств, выделенных на ремонт здания цирка

Полицейские проводят оперативные мероприятия в Цирке на Фонтанке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, оперативники изымают документы в связи с возможными хищениями бюджетных средств во время реконструкции здания цирка в 2014–2015 годах. В частности, речь идет о документах об установке шапито, которое предполагалось возвести во время ремонта в основном здании цирка, сообщает «Санкт-Петербург.Ру».

Ранее глава Минкульта РФ Владимир Мединский объявил об увольнении директора Цирка на Фонтанке Михаила Смородкина в связи с тем, что он был против присоединения петербургского цирка к «Росгосцирку».

Капитальный ремонт Цирка на Фонтанке, известного также как Цирк Чинизелли, или Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, провели с июля 2014 года по конец 2015 года. На ремонтные работы было затрачено 776 млн рублей.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Оперативники пришли с обысками в Цирк на Фонтанке

Ведется выемка документов в связи с возможным хищением средств, выделенных на ремонт здания цирка

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке