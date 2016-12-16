Оперативники пришли с обысками в Цирк на Фонтанке

Полицейские проводят оперативные мероприятия в Цирке на Фонтанке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, оперативники изымают документы в связи с возможными хищениями бюджетных средств во время реконструкции здания цирка в 2014–2015 годах. В частности, речь идет о документах об установке шапито, которое предполагалось возвести во время ремонта в основном здании цирка, сообщает «Санкт-Петербург.Ру».

Ранее глава Минкульта РФ Владимир Мединский объявил об увольнении директора Цирка на Фонтанке Михаила Смородкина в связи с тем, что он был против присоединения петербургского цирка к «Росгосцирку».

Капитальный ремонт Цирка на Фонтанке, известного также как Цирк Чинизелли, или Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, провели с июля 2014 года по конец 2015 года. На ремонтные работы было затрачено 776 млн рублей.

