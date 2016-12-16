Пес Добрыня, подаренный РФ полиции Франции, негоден к службе

Пес по кличке Добрыня, подаренный МВД РФ коллегам из полиции Франции в знак солидарности после терактов в Париже, признан негодным к несению службы в составе полицейского спецподразделения RAID.

Добрыню привезли во Францию в январе 2016 года. Он должен был заменить служебную собаку по кличке Дизель, которая погибла в ноябре 2015 года в ходе спецоперации по ликвидации террористов, причастных к организации взрывов в Париже.

Радиостанция Europe1 сообщает, что российского щенка сразу же приняли под опеку в Центре подготовки кинологических подразделений Национальной полиции.

Однако Добрыня не сможет служить в полиции — ветеринары диагностировали у него порок в развитии опорно-двигательного аппарата собаки.

«Два рентгеновских снимка выявили, что пес имеет дисплазию - неправильное развитие задних конечностей, которое, вероятно, является наследственным и часто встречается у немецких овчарок. Таким образом, штурмового пса из него не получится. Нельзя его натренировать и на поиск наркотиков или взрывчатки, поскольку он не способен проникать всюду, будучи от природы слишком крупным и массивным», — цитирует ТАСС заявление французской радиостанции.

«Это рекрут, от которого нельзя отказаться. Пусть даже Добрыня не сможет принимать участия в операциях, он, тем не менее, был приписан к RAID, где уже является своего рода талисманом», — добавили в СМИ.



