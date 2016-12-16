Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Пес Добрыня, подаренный РФ полиции Франции, негоден к службе

У собаки диагностирован врожденный порок опорно-двигательного аппарата

Пес по кличке Добрыня, подаренный МВД РФ коллегам из полиции Франции в знак солидарности после терактов в Париже, признан негодным к несению службы в составе полицейского спецподразделения RAID.

Добрыню привезли во Францию в январе 2016 года. Он должен был заменить служебную собаку по кличке Дизель, которая погибла в ноябре 2015 года в ходе спецоперации по ликвидации террористов, причастных к организации взрывов в Париже.

Радиостанция Europe1 сообщает, что российского щенка сразу же приняли под опеку в Центре подготовки кинологических подразделений Национальной полиции.

Однако Добрыня не сможет служить в полиции — ветеринары диагностировали у него порок в развитии опорно-двигательного аппарата собаки.

«Два рентгеновских снимка выявили, что пес имеет дисплазию - неправильное развитие задних конечностей, которое, вероятно, является наследственным и часто встречается у немецких овчарок. Таким образом, штурмового пса из него не получится. Нельзя его натренировать и на поиск наркотиков или взрывчатки, поскольку он не способен проникать всюду, будучи от природы слишком крупным и массивным», — цитирует ТАСС заявление французской радиостанции.

«Это рекрут, от которого нельзя отказаться. Пусть даже Добрыня не сможет принимать участия в операциях, он, тем не менее, был приписан к RAID, где уже является своего рода талисманом», — добавили в СМИ.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Пес Добрыня, подаренный РФ полиции Франции, негоден к службе

У собаки диагностирован врожденный порок опорно-двигательного аппарата

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке