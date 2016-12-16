ЦБ РФ не включил в свой прогноз возможность снятия санкций с России

ЦБ РФ в своих прогнозах продолжает исходить из того, что антироссийские санкции в среднесрочной перспективе сохранятся, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы в наших вариантах прогноза не включали положение о снятии санкций», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам Набиуллиной, возможность отмены санкций не учитывается во всех трех прогнозах — и при рисковом, и в базовом, и с высокими ценами на нефть.

Напомним, накануне лидеры Евросоюза договорились о продлении экономических санкций в отношении РФ из-за ситуации на востоке Украины еще на полгода.