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ЦБ РФ не включил в свой прогноз возможность снятия санкций с России

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина

ЦБ РФ в своих прогнозах продолжает исходить из того, что антироссийские санкции в среднесрочной перспективе сохранятся, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы в наших вариантах прогноза не включали положение о снятии санкций», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам Набиуллиной, возможность отмены санкций не учитывается во всех трех прогнозах — и при рисковом, и в базовом, и с высокими ценами на нефть.

Напомним, накануне лидеры Евросоюза договорились о продлении экономических санкций в отношении РФ из-за ситуации на востоке Украины еще на полгода.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

ЦБ РФ не включил в свой прогноз возможность снятия санкций с России

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина

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