Набиуллина: внешняя конъюнктура для России улучшается

Улучшение внешней конъюнктуры для национальной экономики повышает вероятность реализации оптимистичного сценария по нефти, но российский Центробанк продолжает придерживаться консервативного подхода в оценке среднесрочных перспектив, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«События на внешних рынках повышают вероятность реализации сценария с более высоким уровнем цен на нефть, особенно в краткосрочной перспективе. Но наш среднесрочный прогноз в ключевых аспектах остается прежним», — сказала Набиуллина журналистам в пятницу.



По ее словам, регулятору «нужно время, чтобы оценить влияние различных факторов на конъюнктуру нефтяного рынка».



«Мы пока сохраняем консервативный подход к формированию прогноза», — отметила глава Центробанка.

