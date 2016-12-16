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Набиуллина: внешняя конъюнктура для России улучшается

Тем не менее ЦБ сохраняет консервативный взгляд на будущее

Улучшение внешней конъюнктуры для национальной экономики повышает вероятность реализации оптимистичного сценария по нефти, но российский Центробанк продолжает придерживаться консервативного подхода в оценке среднесрочных перспектив, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«События на внешних рынках повышают вероятность реализации сценария с более высоким уровнем цен на нефть, особенно в краткосрочной перспективе. Но наш среднесрочный прогноз в ключевых аспектах остается прежним», — сказала Набиуллина журналистам в пятницу.

По ее словам, регулятору «нужно время, чтобы оценить влияние различных факторов на конъюнктуру нефтяного рынка».

«Мы пока сохраняем консервативный подход к формированию прогноза», — отметила глава Центробанка.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Набиуллина: внешняя конъюнктура для России улучшается

Тем не менее ЦБ сохраняет консервативный взгляд на будущее

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