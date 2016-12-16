Власти Коми решили не закрывать детское отделение Сосногорской ЦРБ

Министерство здравоохранения Коми заявило о том, что детское отделение Сосногорской ЦРБ решено сохранить. Однако число мест в стационаре будет сокращено. Об этом на встрече с активистами, выступавшими против закрытия отделения, сообщила замглавы ведомства Этери Мамедова.



Как рассказала ИА «Комиинформ» одна из общественниц, Екатерина Соколова, сейчас в стационаре 15 коек, а после реформирования должно остаться всего семь. Детей, которым нужна квалифицированная медпомощь, будут, как и прежде, перевозить на лечение в Ухту.

По ее словам, главный врач Ухтинской детской больницы Марат Нуриев сообщил, что с января по ноябрь 2016 года в Ухте прошли курс лечения 90 маленьких пациентов из Сосногорска.

Ранее обращение активистов, под которым подписались около тысячи человек, было отправлено главе Коми Сергею Гапликову.

