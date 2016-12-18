Юрий Никулин: звезда манежа, актер, фронтовик

18 декабря 1921 года в Смоленской области в семье актеров местного театра родился Юрий Никулин — легендарный советский клоун и киноактер, снявшийся в нескольких десятках фильмов, среди которых «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Ко мне, Мухтар!», «Чучело», «Андрей Рублев».

В 1925 году маленький Никулин вместе с родителями переехал в Москву, а в 1939-м после окончания школы был призван в армию. Вместе со своей зенитной батареей Юрий Никулин с начала Великой Отечественной войны охранял подступы к Ленинграду, где был контужен во время авианалета.

После окончания войны он попытался поступить во ВГИК, но приемная комиссия не обнаружила в молодом человеке актерских способностей, и в итоге Юрий Никулин поступил в школу клоунады при Цирке на Цветном бульваре.



Его цирковой дебют состоялся в 1948 году, когда Никулину было 27 лет, а первую роль в кино он получил спустя 10 лет — в 1958 году. Никулин проработал в родном цирке 50 лет — в 60 лет, после того как перестал выступать на арене, он стал его директором. В 1997 году Юрий Владимирович Никулин скончался от осложнений после операции на сердце. Как фронтовик, он был с воинскими почестями похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фотографии из жизни Юрия Никулина

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Народный артист СССР Юрий Никулин с сыном Максимом Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов

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На арене народный артист СССР Юрий Никулин (слева) и заслуженный артист РСФСР Михаил Шуйдин в клоунаде "Киносъемка" Фото: ТАСС/Борис Клинченко

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Первый советско-японский художественный фильм "Маленький беглец". На снимке: кадр из фильма. Юрий Никулин с уснувшим Кэном на руках идет по Москве Фото: ТАСС

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Юрий Никулин на арене цирка Фото: ТАСС/Валерий Христофоров

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Артист Юрий Никулин с женой Татьяной Фото: ТАСС

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Юрию Никулину работать над своей книгой "Почти серьезно" помогает жена Татьяна Николаевна Фото: ТАСС/Олег Иванов

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Клоуны Михаил Шуйдин и Юрий Никулин и (слева направо) в гримерной цирка на Цветном бульваре Фото: ТАСС/Олег Иванов

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Директор и художественный руководитель цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин на презентации продукции фирмы "Туборг" в баре "Элефант" Фото: ТАСС/Роман Денисов

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Фото: wikimedia.org

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Народный артист СССР Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева в фильме "Ко мне, Мухтар!" Фото: ТАСС/Чернов

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Главный режиссер Московского цирка на Цветном бульваре народный артист СССР Юрий Никулин в рабочем кабинете Фото: ТАСС/Чернов

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