Юрий Никулин: звезда манежа, актер, фронтовик

95 лет назад родился легендарный советский клоун и киноактер
Фото: ТАСС/Олег Иванов
18 декабря 1921 года в Смоленской области в семье актеров местного театра родился Юрий Никулин — легендарный советский клоун и киноактер, снявшийся в нескольких десятках фильмов, среди которых «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Ко мне, Мухтар!», «Чучело», «Андрей Рублев».
В 1925 году маленький Никулин вместе с родителями переехал в Москву, а в 1939-м после окончания школы был призван в армию. Вместе со своей зенитной батареей Юрий Никулин с начала Великой Отечественной войны охранял подступы к Ленинграду, где был контужен во время авианалета.
После окончания войны он попытался поступить во ВГИК, но приемная комиссия не обнаружила в молодом человеке актерских способностей, и в итоге Юрий Никулин поступил в школу клоунады при Цирке на Цветном бульваре.
Его цирковой дебют состоялся в 1948 году, когда Никулину было 27 лет, а первую роль в кино он получил спустя 10 лет — в 1958 году. Никулин проработал в родном цирке 50 лет — в 60 лет, после того как перестал выступать на арене, он стал его директором. В 1997 году Юрий Владимирович Никулин скончался от осложнений после операции на сердце. Как фронтовик, он был с воинскими почестями похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Фотографии из жизни Юрия Никулина