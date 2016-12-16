За год в Липецке забраковали более 4,5 т продуктов питания

За год в Липецкой области уничтожили более 4,5 т продуктов питания. Было снято с реализации более 550 партий некачественной продукции.



Региональное управление Роспотребнадзора только в ноябре изъяло из оборота 44 партии некачественных пищевых продуктов объемом 130 кг. За 11 месяцев 2016 года было снято с реализации более 1,5 т мукомольно-крупяных изделий, 1,2 т молочной продукции, а также более 630 кг плодоовощной продукции.



Основными причинами браковки являются истечение сроков годности, а также отсутствие нормативных документов, сообщает GOROD48.