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За год в Липецке забраковали более 4,5 т продуктов питания

Среди нарушений лидируют истечение сроков годности и отсутствие нормативных документов

За год в Липецкой области уничтожили более 4,5 т продуктов питания. Было снято с реализации более 550 партий некачественной продукции.

Региональное управление Роспотребнадзора только в ноябре изъяло из оборота 44 партии некачественных пищевых продуктов объемом 130 кг. За 11 месяцев 2016 года было снято с реализации более 1,5 т мукомольно-крупяных изделий, 1,2 т молочной продукции, а также более 630 кг плодоовощной продукции.

Основными причинами браковки являются истечение сроков годности, а также отсутствие нормативных документов, сообщает GOROD48.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

За год в Липецке забраковали более 4,5 т продуктов питания

Среди нарушений лидируют истечение сроков годности и отсутствие нормативных документов

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