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Жители Брянска стали больше работать и меньше получать

Об этом свидетельствуют цифры отчета о работе промышленности и реальных доходах населения

Брянскстат опубликовал последний в нынешнем году отчет об итогах социально-экономического развития региона. Как следует из документа, за январь–ноябрь 2016 года брянская промышленность выросла на 8,4%, сельское хозяйство увеличило выпуск продукции на 10,4%.

В то же время снизился розничный и оптовый оборот соответственно на 8 и 15%. Сокращения объемов торговли стали следствием падения реальных доходов населения на 8,7%.

Инфляция за минувшие 11 месяцев выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Жители Брянска стали больше работать и меньше получать

Об этом свидетельствуют цифры отчета о работе промышленности и реальных доходах населения

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