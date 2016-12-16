Жители Брянска стали больше работать и меньше получать

Брянскстат опубликовал последний в нынешнем году отчет об итогах социально-экономического развития региона. Как следует из документа, за январь–ноябрь 2016 года брянская промышленность выросла на 8,4%, сельское хозяйство увеличило выпуск продукции на 10,4%.

В то же время снизился розничный и оптовый оборот соответственно на 8 и 15%. Сокращения объемов торговли стали следствием падения реальных доходов населения на 8,7%.

Инфляция за минувшие 11 месяцев выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает интернет-газета «Брянские новости».