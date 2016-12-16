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В ДТП с маршруткой и автобусом в Ярославле пострадали пять человек

Причины столкновения выясняются

В ДТП с маршруткой и автобусом в Ярославле пострадали пять человек. ЧП произошло в час дня в районе одного из мостов через Волгу.

По предварительной информации, «ПАЗ», работающий на городском маршруте № 38, врезался в стоящий на обочине пустой автобус KIA. В результате ДТП пострадали пять человек.

Все они с различными травмами были доставлены в клиническую больницу имени Соловьева. Один из пассажиров маршрутного автобуса получил перелом носа. В настоящее время жизни пострадавших ничто не угрожает.

Отмечается, что автобус KIA остановился на обочине из-за технической неисправности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В ДТП с маршруткой и автобусом в Ярославле пострадали пять человек

Причины столкновения выясняются

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