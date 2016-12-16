В ДТП с маршруткой и автобусом в Ярославле пострадали пять человек. ЧП произошло в час дня в районе одного из мостов через Волгу.

По предварительной информации, «ПАЗ», работающий на городском маршруте № 38, врезался в стоящий на обочине пустой автобус KIA. В результате ДТП пострадали пять человек.



Все они с различными травмами были доставлены в клиническую больницу имени Соловьева. Один из пассажиров маршрутного автобуса получил перелом носа. В настоящее время жизни пострадавших ничто не угрожает.

Отмечается, что автобус KIA остановился на обочине из-за технической неисправности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».