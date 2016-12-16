Несмотря на позицию России, Украина продолжит проведение ракетных учений. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на «ЛІГА.net», Турчинов отметил, что ракетные стрельбы, которые Украины провела 1–2 декабря, прошли успешно. Кроме этого, секретарь СНБО заявил, что Украина детально изучила схемы работы российской авиации и ПВО.

«Россияне привели в полную боевую готовность свою авиацию, ПВО. Поэтому мы еще и детально изучили их схемы работы в этом режиме», — сказал Турчинов. Он добавил, что в случае если бы Москва начала сбивать украинские ракеты, то военные защищали бы Украину. На этот случай были проработаны сценарии действий по нескольким вариантам, отметил секретарь СНБО.

Украинские военные провели ракетные стрельбы 1–2 декабря.