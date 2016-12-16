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Администрация Рязани запускает игру «Найди Деда Мороза»

Жители города перед Новым годом будут искать Деда Мороза, чтобы сообщить ему пароль и получить подарок

В Рязани стартует игра «Найди Деда Мороза», затеянная городской администрацией. С понедельника рязанцы могут получить бесплатные подарки прямо на улице. Им всего лишь нужно встретить главного зимнего волшебника.

В игре «Найди Деда Мороза» горожане смогут поучаствовать с 19 по 23 декабря. Жители города, встретившие в эти дни на улице Деда Мороза, должны будут назвать кодовое слово. В ответ Дедушка Мороз подарит новогодний сюрприз.

Кодовое слово можно будет найти на сайте управления культуры города, а также в социальных сетях, сообщили РИА «7 новостей» в администрации Рязани. Пароль будет меняться ежедневно.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Администрация Рязани запускает игру «Найди Деда Мороза»

Жители города перед Новым годом будут искать Деда Мороза, чтобы сообщить ему пароль и получить подарок

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