Самую большую уху сварят в Пензе

Пензенские рыбаки сварят самую большую в России уху. Поставить очередной необычный рекорд в Пензе намерены в следующем году 10 июля — в День рыбака.

Представители отрасли отметили, что реализовать такую задачу вполне возможно — рыбы в регионе производится достаточно. В настоящий момент рыбаки занимаются поиском емкости с подходящей вместимостью, сообщает ИА «Пенза-пресс».

В Пензе неоднократно удавалось устанавливать масштабные рекорды. Так, в рамках 350-летия Пензы был поставлен рекорд по самой большой окрошке весом в 611,5 кг, а в этом году представители хлебопекарной отрасли испекли самый большой каравай — его вес составил более 700 кг.