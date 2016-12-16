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Новогоднее экоконструкторское бюро откроется в Тамбове

Город является новогодней столицей России в 2017 году

В Пушкинской библиотеке Тамбова в преддверии наступающего Года экологии заработает новогоднее экоконструкторское бюро. Первые мастер-классы для детей состоятся 23 декабря.

В новогоднем конструкторском бюро будут делать праздничные игрушки из экологически чистого материала. По мнению организаторов, одним из самых интересных обещает стать мастер-класс по изготовлению деревянного городка из деталей.

Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», город-конструктор для ребят смоделировали в клубе декоративно-прикладного творчества Пушкинской библиотеки. Напомним, Тамбов в 2017 году является новогодней столицей России.

По данным Ассоциации туроператоров РФ, туристы активно бронируют номера в отелях новогодней столицы России. В половине гостиниц Тамбова на праздничные даты уже нет свободных номеров.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Новогоднее экоконструкторское бюро откроется в Тамбове

Город является новогодней столицей России в 2017 году

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