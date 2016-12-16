Президент Филиппин сравнил США с «собакой на привязи»

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна может купить вооружение у России и Китая. Поэтому отказ США от сотрудничества в военно-технической сфере его не беспокоит.

Дутерте заявил об этом в ходе встречи с представителями филиппинской диаспоры в Сингапуре. США ведут себя по отношению к Филиппинам как «собака на привязи», добавил он, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Родриго Дутерте сделал ряд резких заявлений в адрес американского лидера Барака Обамы.