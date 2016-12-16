Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения по «Турецкому потоку»

Проект федерального закона будет внесен в Госдуму
Правительство Российской Федерации приняло решение одобрить законопроект о ратификации соглашения между Россией и Турцией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток» на заседании, состоявшемся в четверг.
Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном сайте кабинета министров России, пишет «Русская планета».
Проект федерального закона «О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики по проекту газопровода «Турецкий поток» будет внесен в Государственную думу в установленном порядке.
Соглашение устанавливает правила, отличные от предусмотренных российским законодательством, поэтому он подлежит ратификации.
Законопроект подготовили Минэнерго и МИД России. Цель закона — создание благоприятной, прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, налогового и таможенного режима.
Напомним, 10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток».
Соглашение предполагает строительство двух ниток газопровода — одну для поставок на турецкий рынок, другую для поставок в ЕС — по дну Черного моря. Мощность каждой из них составит 15,75 млрд куб. м газа.
Начало строительства подводной части запланировано на 2017 год.
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