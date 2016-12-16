Прокуратура Италии требует привлечь Берлускони к суду по делу «Руби-3»

Прокуратура Милана в ближайшее время может начать новое разбирательство в отношении бывшего главы правительства Италии Сильвио Берлускони, который подозревается в подкупе свидетелей по так называемому делу «Руби-3».



Как пишет итальянская La Stampa, прокуроры считают, что политик мог подкупить основных свидетелей по этому делу, заплатив им за молчание в общей сложности около €10 млн. Окончательное решение о возможном начале процесса в отношении политика должен принять судья.



В июне 2013 года суд Милана первой инстанции приговорил Берлускони по скандальному «делу Руби», в рамках которого политик обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних и в злоупотреблении служебным положением. Его приговорили к семи годам лишения свободы, запретив ему пожизненно занимать любые государственные посты.



В рамках отдельного судебного процесса — так называемого дела Руби-2 — известный тележурналист Эмилио Феде, импресарио Леле Мора и член прежнего состава областного совета Ломбардии Николь Минетти были признаны виновными в пособничестве проституции несовершеннолетних и приговорены к различным срокам тюремного заключения.



В январе 2014 года, главный прокурор Милана Эдмондо Брути Либерати объявил о начале расследования против Берлускони. Помимо экс-премьера по новому делу проходят его адвокаты — сенатор Никколо Гедини и депутат Пьеро Лонго, сотрудники экс-премьера парламентарии Валентино Валентини и Мария Розария Росси, а также еще 40 человек, в отношении которых в ходе судебного разбирательства по «делу Руби» возникли подозрения в коррупции.



В марте 2015 года кассационный суд постановил оправдать Берлускони по «делу Руби».



Ранее 80-летний Сильвио Берлускони заявил, что не исключает, что снова сможет принимать участие в выборах.

