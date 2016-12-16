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В Оренбурге осудят директора фирмы за сокрытие налогов на 15 млн

Руководитель компании также обвиняется в невыплате зарплат работникам

В Оренбурге директор частной компании пойдет под суд за сокрытие налогов на 15 млн рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

Кроме того, 57-летний директор фирмы обвиняется в невыплате зарплаты работникам и сокрытии денег от налоговых органов. По версии следствия, он почти полгода не платил жалование 11 сотрудникам.

По данным РИА «Оренбуржье», общая задолженность перед сотрудниками компании составила более 400 тыс. рублей.

СУ СКР по Оренбургской области завершило следствие по данному делу, оно передано в суд.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В Оренбурге осудят директора фирмы за сокрытие налогов на 15 млн

Руководитель компании также обвиняется в невыплате зарплат работникам

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