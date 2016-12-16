В Оренбурге осудят директора фирмы за сокрытие налогов на 15 млн

В Оренбурге директор частной компании пойдет под суд за сокрытие налогов на 15 млн рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

Кроме того, 57-летний директор фирмы обвиняется в невыплате зарплаты работникам и сокрытии денег от налоговых органов. По версии следствия, он почти полгода не платил жалование 11 сотрудникам.



По данным РИА «Оренбуржье», общая задолженность перед сотрудниками компании составила более 400 тыс. рублей.

СУ СКР по Оренбургской области завершило следствие по данному делу, оно передано в суд.

