Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Мурманске проезд на транспорте может подорожать почти на 25%

Власти предлагают повысить цену на билет до 31 рубля

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области предлагает тарифы, на 24% увеличивающие стоимость проезда в Мурманске — до 31 рубля. Ранее тот же комитет предлагал повысить стоимость проезда в мурманском общественном транспорте до 27 рублей.

На расширенном заседании ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» депутаты настаивали: столь значительное повышение стоимости проезда сильно ударит по социально незащищенным гражданам, при этом вряд ли приведет к улучшению качества обслуживания.

Было предложено рекомендовать с 1 января не повышать тариф более 29 рублей за поездку на городских маршрутах. Это, правда, не означает, что транспортники с этим согласятся.

Как напоминает ИА «Би-порт», губернатор Мурманской области Марина Ковтун ранее заявляла, что власти постараются принять взвешенное решение о стоимости проезда в общественном транспорте.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В Мурманске проезд на транспорте может подорожать почти на 25%

Власти предлагают повысить цену на билет до 31 рубля

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке