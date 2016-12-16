В Мурманске проезд на транспорте может подорожать почти на 25%

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области предлагает тарифы, на 24% увеличивающие стоимость проезда в Мурманске — до 31 рубля. Ранее тот же комитет предлагал повысить стоимость проезда в мурманском общественном транспорте до 27 рублей.

На расширенном заседании ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» депутаты настаивали: столь значительное повышение стоимости проезда сильно ударит по социально незащищенным гражданам, при этом вряд ли приведет к улучшению качества обслуживания.

Было предложено рекомендовать с 1 января не повышать тариф более 29 рублей за поездку на городских маршрутах. Это, правда, не означает, что транспортники с этим согласятся.

Как напоминает ИА «Би-порт», губернатор Мурманской области Марина Ковтун ранее заявляла, что власти постараются принять взвешенное решение о стоимости проезда в общественном транспорте.