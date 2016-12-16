Зачинщикам драки на матче «Факел»–«Динамо» продлили домашний арест

Центральный районный суд Воронежа продлил до 19 февраля срок домашнего ареста двум фанатам. По мнению следствия, именно они являются инициаторами беспорядков на матче «Факел»–«Динамо».



Как сообщает РИА «Воронеж», продление срока ареста связано с невозможностью окончания предварительного следствия. Уточняется что оба фаната являются воронежцами.

Напомним, фанаты «Факела» и московского «Динамо» устроили потасовку 15 октября. Во время беспорядков пострадали четыре человека. По данным следствия, драка на стадионе была запланирована заранее.



Контрольно-дисциплинарный комитет РФС закрыл фанатский сектор Центрального стадиона профсоюзов на три домашних матча. Кроме того, за беспорядки воронежский «Факел» оштрафовали на 210 тыс. рублей.



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