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Два человека пострадали в ДТП под Вологдой

В результате аварии произошло столкновение иномарки с фурой

ДТП с участием иномарки и фуры произошло на 134-м км автодороги Тотьма — Великий Устюг на территории Нюксенского района, в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным Cpv.Ru, 45-летний водитель, находившийся в утомленном состоянии за рулем автомобиля Mitsubishi, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил ушиб бедра и раны кисти, а водитель фуры — ушиб коленного сустава. Обоим мужчинам была оказана медицинская помощь.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Два человека пострадали в ДТП под Вологдой

В результате аварии произошло столкновение иномарки с фурой

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