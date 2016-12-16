Два человека пострадали в ДТП под Вологдой

ДТП с участием иномарки и фуры произошло на 134-м км автодороги Тотьма — Великий Устюг на территории Нюксенского района, в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным Cpv.Ru, 45-летний водитель, находившийся в утомленном состоянии за рулем автомобиля Mitsubishi, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил ушиб бедра и раны кисти, а водитель фуры — ушиб коленного сустава. Обоим мужчинам была оказана медицинская помощь.