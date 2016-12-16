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Член штаба Трампа видит шансы для пересмотра отношений РФ и США

Экс-конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон рассказал об этом во время визита в Москву

Возможность для пересмотра отношений Москвы и Вашингтона видит член штаба избранного президента США Трампа, экс-конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон.

Об этом он заявил во время встречи в Американской торговой палате (AmCham) в Москве. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу AmCham Алексиса Родзянко, Кингстон говорил, что «видит возможности пересмотра».

«В каком это направлении будет? Мы все надеемся, что в лучшем направлении, но он не предсказывал», — цитирует агентство Родзянко.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Член штаба Трампа видит шансы для пересмотра отношений РФ и США

Экс-конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон рассказал об этом во время визита в Москву

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