Теплоснабжение в оренбургском поселке полностью восстановлено

Теплоснабжение в поселке Жилгородок Оренбургской области полностью восстановлено. Ремонтные бригады ликвидировали последствия коммунальной аварии, которая произошла вечером 15 декабря.

Из-за коммунальной аварии в Сакмарском районе был объявлен режим ЧС. Под ограничение теплоснабжения попали 12 многоквартирных жилых домов и два социально значимых объекта — детский сад и фельдшерско-акушерский пункт, сообщает РИА «Оренбуржье».



В аварийно-восстановительных работах участвовали более 100 человек и 20 единиц спецтехники. ЧП произошло из-за нарушения в работе котельной, находящейся на территории военной части, — засорился мазутопровод.

Все объекты населенного пункта сразу же были подключены на обратную схему подачи отопления.