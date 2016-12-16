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Теплоснабжение в оренбургском поселке полностью восстановлено

Из-за аварии в 12 многоквартирных домах была ограничена подача тепла

Теплоснабжение в поселке Жилгородок Оренбургской области полностью восстановлено. Ремонтные бригады ликвидировали последствия коммунальной аварии, которая произошла вечером 15 декабря.

Из-за коммунальной аварии в Сакмарском районе был объявлен режим ЧС. Под ограничение теплоснабжения попали 12 многоквартирных жилых домов и два социально значимых объекта — детский сад и фельдшерско-акушерский пункт, сообщает РИА «Оренбуржье».

В аварийно-восстановительных работах участвовали более 100 человек и 20 единиц спецтехники. ЧП произошло из-за нарушения в работе котельной, находящейся на территории военной части, — засорился мазутопровод.

Все объекты населенного пункта сразу же были подключены на обратную схему подачи отопления.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Теплоснабжение в оренбургском поселке полностью восстановлено

Из-за аварии в 12 многоквартирных домах была ограничена подача тепла

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