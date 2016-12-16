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Эксперты: X5 не успеет стать лидером фуд-ритейла в 2016 году

Продажи «Магнита» за год по-прежнему будут выше

Российский розничный оператор X5 Retail Group, ключевым активом которого является продуктовая сеть «Пятерочка», в 2016 году не успеет обогнать «Магнит» и стать лидером отрасли по годовой выручке, предполагает «ВТБ Капитал».

Как говорится в обзоре аналитиков компании, выручка X5 по результатам года может прибавить 28%, а ее основного конкурента «Магнита» — 13%.

Однако абсолютный показатель «Магнита» за 2016 год всё равно окажется выше — 1,074 трлн рублей против 1,035 трлн рублей у X5, подсчитал портал anrt.info.

«ВТБ Капитал» обращает внимание на разницу в темпах роста двух крупнейших игроков продовольственного ритейла и предполагает, что в 2017 году X5 обгонит «Магнит» и вновь станет крупнейшим игроком рынка.

В 2017 году рост выручки X5, по оценке аналитиков, может замедлиться до 24%, в то время как «Магнит» не сможет ускорить темп роста продаж.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Эксперты: X5 не успеет стать лидером фуд-ритейла в 2016 году

Продажи «Магнита» за год по-прежнему будут выше

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