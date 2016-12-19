Мосул не возьмут до весны

Командование операции «Несокрушимая решимость» заявило, что на освобождение Мосула уйдет в лучшем случае один-два месяца, а при неблагоприятных условиях операция может затянуться на полгода. Проблема заключается в еще не затронутой боями западной части города, где сопротивление джихадистов будет еще более ожесточенным, чем сейчас.

К настоящему моменту иракцы и силы коалиции освободили примерно четверть города — половину его восточной части. Генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий силами коалиции, признал, что операция развивается медленнее, чем ему хотелось бы. Сопротивление боевиков не ослабевает. Более того, на минувшей неделе они, пользуясь тем, что плохая погода серьезно затруднила работу воздушной разведки, нанесли контрудары сразу в трех районах.

Сейчас в Мосуле оперативная пауза — иракским силам нужно время, чтобы как следует зачистить освобожденные кварталы, подтянуть подкрепления и дать отдых частям, которые уже почти два месяца штурмуют город.

По мнению зарубежных экспертов, одна из причин медленного наступления иракских сил кроется в том, что в боях участвуют только элитные части армии и контртеррористической службы, а их общая численность не превышает 15 тыс. человек. Это всего в 2–2,5 раза больше количества засевших в Мосуле боевиков.

Главной ударной силой остается обученная американцами 1-я бригада специальных операций, более известная как «золотая дивизия». Ее численность до начала штурма достигала 10 тыс. человек. Однако американские советники из 101-й воздушно-штурмовой дивизии сообщают о тяжелых потерях, которые ежедневно несут коммандос. В некоторых батальонах убыль личного состава достигла 50%. Так что через месяц таких боев, а то и быстрее дивизия может просто утратить боеспособность.

По оценкам ООН, в ноябре потери иракских силовиков составили почти 2 тыс. человек. Власти страны опровергли эту информацию, но альтернативных цифр не предоставили. По подсчетам центрального командования США (отвечает за Ирак), за время боев в Мосуле боевики использовали уже около 600 начиненных взрывчаткой автомобилей со смертниками. Именно камикадзе стали самым грозным оружием джихадистов и настоящим бичом для наступающих войск.

— Мы знали, что битва за Мосул будет тяжелой, но она намного тяжелее, чем кто-либо предполагал, — признался журналистам Politico американский офицер. По его словам, недавнее заявление министра обороны США Эштона Картера о том, что «дни ИГ сочтены», вызвали лишь насмешки в войсках. Советники теперь невесело шутят, что «месяцы ИГ сочтены».

Боевики умело используют подземные коммуникации и активно маневрируют, выводя свои силы из-под ударов. Иракские эксперты, опрошенные Reuters, предсказывают, что битва за Мосул закончится только тогда, когда у джихадистов закончатся боеприпасы и истощится парк автомобилей-бомб, спрятанных до поры в гаражах и подвалах.

Майкл Кофман, военный эксперт, научный сотрудник Кеннановского института при Центре имени Вудро Вильсона (США), эксперт клуба «Валдай», рассказал «Известиям», что формирования боевиков продолжают оставаться весьма устойчивыми и, несмотря на серию поражений, по-прежнему способны проводить наступательные операции, о чем свидетельствуют недавние события в Пальмире. Впрочем, он уверен, что военная победа над ИГ (организация запрещена в РФ) — лишь вопрос времени.

— Группировка обречена на поражение если не в 2017 году, то в 2018 году, так как коалиции во главе с США и Россией будут постепенно освобождать всё новые территории и лишать ИГ финансовых средств для продолжения боевых действий, — считает Майкл Кофман. — У ИГ не хватает живой силы, так что Мосул и Ракка постепенно падут. Курдские и турецкие формирования также вносят свой вклад в борьбу с исламистами.

Эксперт подчеркнул, что проблема победы над ИГ заключается не в количестве сил и средств, задействованных США, Россией или иными вовлеченными в этот конфликт сторонами.

— Это вопрос постоянного внимания к региону, где не стоит искать мгновенных стратегических решений. Его также нельзя бросать на произвол судьбы ради геополитических интересов в других частях мира, — констатирует политолог. — Порядок «после-ИГ» должен быть установлен таким образом, чтобы преемник этих радикалов быстро не нашелся.