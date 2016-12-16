В Уфе женщина сорвалась с башенного крана

В Уфе женщина сорвалась с платформы башенного крана. Об этом сообщили в пресс-службе городской службы спасения.



Инцидент произошел сегодня около 4 часов утра в Кировском районе на строительной площадке по адресу улица Геологов, 51. Пострадавшей оказалась 55-летняя крановщица, с травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу.

Известно, что женщина работала в частной подрядной организации. Спасатели выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает ИА «Башинформ».