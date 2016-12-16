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В Уфе женщина сорвалась с башенного крана

Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу

В Уфе женщина сорвалась с платформы башенного крана. Об этом сообщили в пресс-службе городской службы спасения.

Инцидент произошел сегодня около 4 часов утра в Кировском районе на строительной площадке по адресу улица Геологов, 51.  Пострадавшей оказалась 55-летняя крановщица, с травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу.

Известно, что женщина работала в частной подрядной организации. Спасатели выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает ИА «Башинформ».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

В Уфе женщина сорвалась с башенного крана

Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу

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