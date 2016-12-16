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Бюджет Минобороны РФ в 2017 году планируется сократить на 6%

Об этом сообщила в пятницу замминистра обороны Татьяна Шевцова

В 2017 году бюджет Министерства обороны России будет сокращен на 6%. Однако уменьшение объемов финансирования затронет не все направления, отметила в пятницу заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

 «При подготовке бюджета на 2017–2019 годы Минфином России предусмотрено сокращение федеральных расходов на 2017 год на 6%», — сказала замминистра.  Сокращение расходов Минобороны на 2017 год «составило около 100 млрд рублей», отметила она.

 Она отметила, что уменьшение объемов бюджетных ассигнований затронуло не все направления в ведомстве.

«В число «защищенных» статей вошли прежде всего денежное довольствие, оплата труда, пособия и компенсации, а также пенсии и другие выплаты военным пенсионерам», — приводит «РИА Новости» слова Шевцовой.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Бюджет Минобороны РФ в 2017 году планируется сократить на 6%

Об этом сообщила в пятницу замминистра обороны Татьяна Шевцова

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